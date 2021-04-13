شكرا لقرائتكم خبر عن منع التجمعات في الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، أن الفريق اعتمد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان المبارك، التي تضمنت منع التجمعات، ومنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، إلى جانب منع إنشاء خيم الإفطار لتناول الوجبات الجماعية، ومنع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل أو إقامة موائد الإفطار أمام المساجد، على أن يقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية على الجهات الخيرية الرسمية بالدولة وحسب البروتوكول الخاص المعتمد. وشدد اللواء الكعبي على ضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا.