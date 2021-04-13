بالصورة – ضحايا جراء إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية تينيسي الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

سقط عدد من الضحايا جراء حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي الأميركية.

وأعلنت الشرطة في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي، أنها تعاملت مع حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقالت الشرطة عبر “تويتر” إنه “تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة”، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.