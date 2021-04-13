السلطات الأمريكية تعلن فرض حظر التجوال في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أعلنت السلطات الأمريكية فرض حظر التجوال في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على خلفية مقتل شاب من أصول أفريقية على يد الشرطة.



وفي وقت سابق الإثنين، وفي مشهد يعيد للأذهان الاحتجاجات التي أشعلت الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد، من أصول أفريقية، استفاقت مدينة مينيابوليس على سيناريو ينذر بعودة عاصفة الغضب.

فالمدينة الكبرى الواقعة في الشمال الأمريكي، عادت تنتفض من جديد، بعد مقتل شاب أسود من أصول أفريقية بإطلاق النار عليه، حيث يحاكم شرطي بتهمة مقتل فلويد.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، قُتل جورج فلويد، اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض جثا على عنقه وهو مكبل اليدين وممدد أرضا.

وخارج مركز للشرطة، في بروكلين سنتر، تجمع المئات ليل الأحد، قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.

وقالت والدة الشاب القتيل الذي يدعى داونت رايت (20 عاما)، إنه اتصل بها لإبلاغها بأنه تم توقيفه من قبل الشرطة.

وعلى ذمة كاتي رايت، فإنها سمعت عناصر الأمن يطلبون من ابنها ترك هاتفه المحمول قبل أن ينهي أحدهم المكالمة.

وبعد وقت قصير، أبلغتها صديقته بأن نجلها "قتل بالرصاص