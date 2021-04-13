شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2019/2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن 5 أرقام هامة وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، حيث رصدت اللجنة زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 460 مليار جنيه مقابل نحو 428 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه بنسبة زياة 8.5% ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة:
- انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى المصروفات الفعلية فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 32% .
- انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى الإيرادات فى السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 54.4%.
- انخفاض نسبة العجز النقدى الفعلى إلى قيمة الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 7.8%.
- ارتفاع القيمة المطلقة للعجز الكلى الفعلى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 462.7 مليار جنيه.
- انخفاض نسبة العجز الكلى الفعلى إلى إجمالى الموارد فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 إلى نحو 24% مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها.