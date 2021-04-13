شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2019/2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن 5 أرقام هامة وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، حيث رصدت اللجنة زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدى بحساب ختامى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 460 مليار جنيه مقابل نحو 428 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه بنسبة زياة 8.5% ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة: