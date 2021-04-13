شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعتمد صعود أيمن عبد الحميد لعضوية مجلس النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجائى عطية نقيب المحامين، عن اعتماد أغلبية مجلس النقابة العامة للمحامين، وتمرير صعود أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية هشام لطفى بليح بقوة القانون.

وقال رجائى عطية: " قد اعتمد أغلبية مجلس النقابة بالتمرير صعود أيمن عبد الحميد أحمد أحمد، التالى فى عدد الأصوات بقوة القانون فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية هشام لطفى بليح بقوة القانون، ببلوغه سن المعاش فى 12سبتمبر 2020، دون أن يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن المعاش".