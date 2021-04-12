شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة يحذر: زعزعة السودان خط أحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر مجلس السيادة السوداني، أية جهة حزبية أو بؤر تتربص بالسودان وتسعى لزعزعة استقراره. وقال عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا، في تصريح له اليوم (الإثنين): لن نسمح لأي جهة حزبية أو أي بؤر أن تتربص بالسودان أو تسعى لتدمير وزعزعة وحدته السياسية والأمنية، في إشارة إلى الحزب الذي انسحب من تكتل قوى الحرية والتغيير المشارك في إدارة المرحلة الانتقالية قبل أشهر، والمسلحون الذين تسببوا في أحداث مدينة الجنينة الدموية. وأضاف في حديث لضباط وضباط صف وجنود المدفعية بولاية نهر النيل، أن قدرة القوات المسلحة السودانية على حماية الأرض والمحافظة على أمن ووحدة البلاد ومكتسباتها من المتربصين بها كبيرة، لافتا إلى أن الجيش يعمل على تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار. ونوه بتضحيات القوات المسلحة وما قدمته لرخاء البلاد وحماية أمنها وحدودها.

