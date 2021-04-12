شكرا لقرائتكم خبر شكري: أبدينا مرونة كبيرة في سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن بلاده تسعى على مدار العقد الماضي للتوصل إلى حل بخصوص سد النهضة من خلال عملية تفاوضية، وبذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن، وأبدت مرونة كبيرة متصلة بهذا الموضوع مراعاة للمصالح الإثيوبية والسودانية، وتحقيق مصالح كل الأطراف بشكل متساو، ودون الإضرار بدولتي المصب أو الانتقاص من حصتهما المائية. وأضاف «هذا الأمر وجودي بالنسبة لدولتي المصب، ولا يمكن أن يتم التعامل معه في إطار المفاوضات عندما يتخذ أحد الأطراف إجراءات أحادية، إذ إن الإجراءات الأحادية لا تستقيم مع الوصول إلى حلول، ولا تستقيم مع استمرار المفاوضات، لأنها تقوض من هذه المفاوضات، ولا تجعل لها مضمونا نستطيع أن نسير عليه».



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