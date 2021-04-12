شكرا لقرائتكم خبر محكمة عراقية تقضي بإعدام 4 إرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة عراقية أمس بإنزال عقوبة الإعدام ضد أربعة إرهابيين مدانين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت مسؤولا أمنيا وأفراد حمايته في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين «180 كلم شمال بغداد». وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن «محكمة جنايات صلاح الدين بهيئتها الثانية أصدرت حكما بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت استهدفت آمر أفواج صلاح الدين، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح العميد و33 من أفراد حمايته».



كانت هذه تفاصيل خبر محكمة عراقية تقضي بإعدام 4 إرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.