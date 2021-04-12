السعودية تزرع الخير عالميا مع انطلاقة رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت السعودية زراعة الخير في عدد من دول العالم الإسلامي مع انطلاقة شهر رمضان المبارك، حيث وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سلالا غذائية في عدد من دول العالم بالتواكب مع بداية شهر رمضان المبارك.

ففي اليمن، دشن المركز توزيع 43,750 كرتونا من التمور في مختلف مديريات محافظة عدن، تستهدف الأسر المحتاجة والنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة، استفاد منها في شبوة 750 أسرة من الأسر النازحة والأكثر احتياجا في المحافظة بواقع 3750 فردا.

وسلم المركز 2.525 سلة غذائية رمضانية في مناطق سيبي، وصحبتبور، ولورالاي التابعة لإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان، استفاد منها 15,150 فردا.

وفي ألبانيا، شمل التوزيع عدة محافظات، بينها 340 سلة غذائية رمضانية في كافايا، و100 سلة غذائية رمضانية للمحتاجين في محافظة تروبويا، و390 سلة غذائية رمضانية في محافظة ألباسان، استفاد من إجمالي التوزيع بالمحافظات الثلاث 4,150 فردا من المحتاجين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستمر توزيع السلال الغذائية طوال شهر رمضان المبارك.