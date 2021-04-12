السجن المؤبد لعناصر في جماعة الإخوان المصرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة النقض المصرية بمعاقبة 4 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإلزامهم المصاريف الجنائية لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية هدفها قتل رجال الشرطة بمحافظة الشرقية. وكانت محكمة جنايات الزقازيق قضت في 2018 بمعاقبة 11 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل 3 أفراد شرطة منهم 4 حضوريا و7 غيابيا، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة المفتي. وتعود أحداث الواقعة لعام 2015 بعد قيام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإطلاق أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة لاستهداف مستقليها أثناء مباشرة عملهم.

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