الحوثيون يستقبلون رمضان بفرض الإتاوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل اليمنيون شهر رمضان المبارك بمزيد من المعاناة، جراء انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية ودخول البلاد في أتون الحرب والمجاعة.

وتزداد حالات المعاناة في مناطق سيطرة الميليشيات جراء قطع الرواتب وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وارتفاع السلع الاستهلاكية، وزيادة الإتاوات على التجار، بالإضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض، وعودة وباء كورونا وسط تكتم ولا مبالاة من قبل الانقلابيين.

ويمر رمضان السابع في عهد الانقلاب وسط معاناة للسجناء والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيات الحوثي، فضلا عن مواصلة الميليشيات الموالية لإيران قصف مخيمات النازحين، واستهداف الأحياء السكنية والمدنيين في الحديدة ومأرب.

وفي السياق، دعا زملاء 4 صحفيين كانوا نجوا من التعذيب لسنوات في سجون الحوثيين، المجتمع الدولي للضغط على المتمردين الحوثيين من أجل الإفراج عن زملائهم الذين يواجهون عقوبة الإعدام.

وفي عدن وبقية المناطق المحررة، شددت السلطات المحلية على آلية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين أوساط المواطنين، والترتيبات الأمنية التي ستتم خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى الصعيد الميداني، صعدت ميليشيات الحوثي من هجماتها في جبهات مأرب وتعز، وأكد مصدر ميداني ارتفاع وتيرة المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الإرهابية أمس في مناطق متفرقة بالريف الغربي لمحافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي إن المواجهات مع عناصر الميليشيات في مواقع المطاحن والتبة السوداء، وجبل عاطف وتبتي الخزان والغبراء، وقرية القحيفة السفلى، في جبهة مقبنة، وإن الجيش يزحف نحو مواقع وثكنات عناصر الميليشيات الحوثية في تلك الجبهات.

وأشار الجيش إلى معارك عنيفة أيضا ضد الميليشيات في جبهات الأحكوم بحيفان جنوب شرق المحافظة.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن الواقع يؤكد بجلاء من هم المرتزقة الحقيقيون عملاء طهران الذين باعوا ضمائرهم للشيطان ورهنوا اليمن للأطماع الفارسية وأن الشرعية بكافة مؤسساتها تخوض الحرب مسنودة بسواعد الأبطال والتفاف شعبي واسع من أجل الدفاع عن قيم الدولة المسؤولة عن صون المكتسبات الوطنية ورعاية المواطنين وحماية مصالحهم وتقديم كافة الخدمات التي تضمن حياة مستقرة وآمنة للشعب.

مشاهدات يمنية

1 ميليشيات الحوثي تقوم على تصفية الشيخ القبلي معابر البدوي بمحافظة حجة بعد أن ظهر أخيرا في مقطع فيديو، وهو يتهم جماعته بشكل غير مقصود، بالوقوف وراء عمليات اختطاف النساء وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

2 نقابة الصحفيين: الحوثيون الأكثر ترهيبا وقمعا للحريات في اليمن.

3 منظمة «سام» للحقوق والحريات تدين حادثة اختطاف الشابة اليمنية وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالعاصمة صنعاء.