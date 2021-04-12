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فيديو.. قتيل وجريح بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بسقوط قتيل وجريح في إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية.

وأضاف أن شخصين أصيبا بالرصاص أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابة.

كذلك نشرت مواقع إعلامية عبر تويتر مقطع فيديو للحادث يظهر تجمّع سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة في مكان الهجوم.

وذكر مصدر أمني أن منفذ الهجوم قد هرب، مؤكداً سقوط قتيل وجرح آخر بدأ بتلقي العلاج في المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي التي وقع أمامها الهجوم.

وتابع قائلا إن المهاجم فر على متن دراجة نارية ولا يُعرف شيء عن الدافع وراء الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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