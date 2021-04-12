شكرا لقرائتكم فيديو.. قتيل وجريح بإطلاق نار أمام مستشفى في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بسقوط قتيل وجريح في إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية.

وأضاف أن شخصين أصيبا بالرصاص أمام مستشفى هنري دونان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإصابة.

كذلك نشرت مواقع إعلامية عبر تويتر مقطع فيديو للحادث يظهر تجمّع سيارات الإسعاف وعناصر الشرطة في مكان الهجوم.

وذكر مصدر أمني أن منفذ الهجوم قد هرب، مؤكداً سقوط قتيل وجرح آخر بدأ بتلقي العلاج في المستشفى الخاص التابع للصليب الأحمر الفرنسي التي وقع أمامها الهجوم.

وتابع قائلا إن المهاجم فر على متن دراجة نارية ولا يُعرف شيء عن الدافع وراء الحادث.