شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمة» الكويتي ينعقد اليوم بأربعة استجوابات للخالد ووزير الصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

يعاود مجلس الأمة الكويتي الانعقاد اليوم الثلاثاء، حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الأول مقدم من النائبين حمدان العازمي ومحمد المطير، والثاني مقدم من النواب حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف، والثالث مقدم من النائب مساعد العارضي، والرابع لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح وقدمه النائبين أحمد مطيع وسعود أبو صليب.

وأجرى المستجوبون أمس الثلاثاء بروفة الاستجوابات على الرغم من تنويه رئيس المجلس مرزوق الغانم بأن المجلس أقر في آخر جلساته تأجيل الاستجوابات التي قدمت إلى رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، أن إدراجهم على جدول الأعمال روتيني.

ورفض النائب ثامر السويط، تأجيل الاستجوابات وأكد أن حديث الثوابت والمبادئ الدستورية من المفترض ألا يتغير بتغير الأشخاص، وتابع: «رئيس الوزراء ذكر أنه ليس من طلاب الكراسي، فكيف وهناك 38 نائباً أعلنوا طرح الثقة بحكومتك السابقة؟ وفي الحكومة الحالية أعلن 31 نائباً عدم تمكينك من القسم، فأنت من طلاب المناصب والكراسي، ونعلم أنه لا عمل ولا إنجاز حقيقياً ينتظره الشعب، ولو كنت حريصاً على الوقت لما عطلت أعمال السلطتين ثلاثة أشهر، فهل يعقل أن يأتي بعد ذلك رئيس وزراء ويطلب تأجيل الاستجوابات أربعة أدوار انعقاد؟».