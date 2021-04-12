شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الصومال يمدد ولاية فرماجو عامين ويعد لانتخابات مباشرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوت البرلمان الصومالي، الاثنين، لصالح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، لمدة عامين، فيما أجرى رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تعديلاً مصغراً على حكومته شمل وزارتي الطيران المدني والعمل.

كما أقر البرلمان الصومالي الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة.

وخلال جلسة كانت مقررة مسبقاً، وافق البرلمان الصومالي، الإثنين، على تمديد ولاية فرماجو والبرلمان عامين إضافيين، والتحضير لإجراء انتخابات مباشرة. وجرى التصويت برفع الأيدي، إذ صوت لصالح التمديد 149 من 154 نائباً حضروا الجلسة، علماً بأن عدد نواب البرلمان 275 نائباً.

وقاطع نواب المعارضة الجلسة، ورفضوا تمديد ولاية الرئاسة والبرلمان بشكل قاطع، محذرين من تبعات سلبية للقرار.

وينص قرار البرلمان على ما يلي: «تؤدي المؤسسات الدستورية على المستوى الاتحادي واجباتها وفقًا للدستور وقوانين البلاد لفترة محددة بعامين تبدأ في 12 إبريل/ نيسان « الجاري».

ويسود العاصمة مقديشو مخاوف من رد فعل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية بعد قرار التمديد وإلغاء مسار العملية الانتخابية.

ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفق مظلم.

وانتهت ولاية فرماجو في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة عدم اعترافها به رئيساً شرعياً للبلاد منذ ذلك الحين.

وعقد رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة «تكتل معارض» شريف شيخ أحمد مؤتمراً صحفياً صباح أمس في مقديشو حذر فيه من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة إلى البرلمان، انقضت.

وكان قائد شرطة العاصمة مقديشو صادق عمر حسن أعلن في وقت سابق أمس على الهواء مباشرة عبر قناة يونيفرسال التلفزيونية المحلية أنه علق جلسة البرلمان، قائلاً إنه تصرف بشكل منفرد لمنع النواب من تمديد ولاية فرماجو، مما دفع مفوض الشرطة في البلاد لإقالته بعد ذلك بلحظات.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تعديلاً مصغراً على حكومته شمل وزارتي الطيران المدني والعمل.

وأوردت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم بمقتضى هذا التعديل تعيين دران أحمد فارح، الذي كان يتولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية وزيراً للطيران والنقل الجوي، بينما أسندت حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية، لمحمد عبد الله صلاد، الذي كان وزيراً للطيران والنقل الجوي.(وكالات)