شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب مغربي خلال مباراة لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي لاعب فريق نجم الشباب البيضاوي المغربي لكرة القدم رضا الساقي، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام فريق حسنية بنسليمان، في دوري الهواة المغربي.

وكان رضا الساقي سقط داخل الملعب بطريقة مفاجئة في منتصف الملعب بعد مرور نحو نصف ساعة على انطلاقة المباراة، ورغم تدخل أفراد الطاقم الطبي لإسعاف اللاعب وإنقاذه، إلا أن الوقت لم يسعفهم، ليتوفى بعدها بقليل.

وتحدثت وسائل الإعلام المغربية عن أن اللاعب ربما تعرض لحالة ابتلاع لسان، فيما ذكرت مواقع مغربية أنه تعرض لأزمة قلبية.