شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» تنجز المرحلة الثانية من مشاريع المياه في ولاية سودانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عززت الهيئة مبادراتها التنموية؛ لتوفير مصادر المياه في السودان.

وانتهت الهيئة من إنجاز المرحلة الثانية من مشاريع المياه، التي تضمنت حفر 11 بئراً ارتوازية في عدد من محافظات ومحليات ولاية شمال كردفان وسط السودان، يستفيد من خدماتها في توفير المياه الصالحة 332 ألفاً و326 شخصاً في الولاية.

وتضمن المشروع توفير مضخات تعمل بالطاقة الشمسية إلى جانب خزانات مياه بأحجام كبيرة، ويعد المشروع من المبادرات الحيوية التي توفر حلولاً ناجعة لمشكلة شح المياه في الولاية.

وافتتحت الهيئة مؤخراً 6 آبار من جملة الآبار التي تم إنشاؤها وسيتم افتتاح الأخرى في شهر أكتوبر القادم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة أن توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد، تجسد اهتمام سموّه بتبني المشاريع الحيوية التي تسهم في تحسين الإنسان أينما كان، وتوفر له احتياجاته الضرورية والتي تعد حقه في الحصول على المياه الصالحة من الأولويات، مشيراً إلى حرص سموّه على توفير الخدمات الأساسية التي تفي بمتطلبات التنمية البشرية والإنسانية، خاصة في المناطق والساحات الضعيفة.

وقال: إن توفير مصادر المياه في المناطق التي تواجه تحديات في هذا الجانب يعد من المشاريع الرائدة التي تتبناها الهيئة؛ لتخفيف معاناة الأهالي والسكان.

(وام)