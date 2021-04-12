شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: اقتصاد الإمارات محرك للاقتصادات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكدت دراسة علمية قدمت ضمن أطروحة دكتوراه في جامعة الحسن الثاني في المغرب، أن جهود الدولة ومشاريعها لتطوير الاقتصاد الإماراتي تشكل محركاً للاقتصادات العالمية، وتمثل مشاريع الإمارات في حقل البنية التحتية نموذجاً عالمياً في إدارة الأعمال وتطويرها وسرعة تنفيذها، بالشراكة مع القطاع الخاص.وحصل الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي على شهادة الدكتوراه، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، في إدارة الأعمال عن الأطروحة التي حملت عنوان «مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية التحتية»، من جامعة الحسن الثاني.

وتقدم ببالغ الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، نظير دعمه وتشجيعه لإنجاز الدراسة العلمية.