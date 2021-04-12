شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

ونقل سموّه لهم - خلال الاتصالات الهاتفية - تحيات وتهاني صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة. معرباً عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة. داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة، وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن و البركات.

وأعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني لسموّه، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان، ويسبغ على صاحب السموّ رئيس الدولة، الصحة والعافية، ويعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. (وام)