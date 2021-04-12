شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الحصن تزين الشوارع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: ”الخليج 365”

قال طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن إدارته أنهت كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، واتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية خلال الشهر الكريم بمنع وإيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار الجماعية، وتجنب توزيع الوجبات الغذائية أمام المنازل، وإلزام العاملين غير الحاصلين على لقاح (كوفيد-19) بعمل الفحص أسبوعياً.

وأوضح أن إدارة الخدمات الهندسية بالبلدية قامت بتزيين الشوارع الرئيسية والدورات والميادين في المناطق بالأشكال الهندسية المضيئة، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، ولإدخال الفرحة والبهجة على سكان المدينة الفاضلة.