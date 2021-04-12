شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إطلاق جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، كفئة مستحدثة تضاف إلى فئات جائزة الشارقة للتميز.

تستهدف الفئة الجديدة المنشآت الكبيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، كما تهدف إلى تحفيز تلك المنشآت على الالتزام بتطبيق الاشتراطات ومعايير السلامة الأمنية.

تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته الغرفة بالتعاون مع شرطة الشارقة الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وافتتح محمد أحمد أمين العوضي المؤتمر الصحفي مرحباً بكافة الحضور، مؤكداً أن غرفة الشارقة حريصة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير فئات الجائزة، لضمان مساهمتها في تعزيز واقع مجتمعات الأعمال، وتحفيزها على لعب دور حيوي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تكريم الإنجازات المتميزة.

وألقى العميد عبدالله مبارك بن عامر كلمة القيادة العامة لشرطة الشارقة ثمن فيها الشراكة البناءة مع غرفة الشارقة في خدمة الوطن، ودور الغرفة الريادي في تعزيز الاقتصاد بكافة القطاعات بما يسهم في دفع عجلة التنمية في إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم.

واستعرضت ندى الهاجري أهم المميزات التي تقدمها الفئة الجديدة للمنشآت المشاركة بالجائزة، ومنها الحصول على شهادة عضوية مجانية في غرفة الشارقة لمدة عام، وخصم 50% على رسوم استخدام مرافق النادي التجاري العالمي بمقر المركز الرئيسي للغرفة، وصفحة إعلانية مجانية واحدة في مجلة «التجار» التي تصدرها الغرفة.