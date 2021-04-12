شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: حياة كريمة خلقت نوعا جديدا من التعاون بين الدولة والجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة حياة كريمة نجحت نجاحا كبيرا في خفض معدل العوز في مصر وحققت نتائج إيجابية للغاية حتى الآن، فى كثير من القرى الأكثر احتياجا وقللت الفجوة بين الحضر والريف.

وأضاف فتحى لــ"الخليج 365"، أن حياة كريمة شارك فيها أكثر من 20 ألف متطوع من مختلف محافظات الجمهورية، كما أن المرحلة الثانية من المبادرة شارك فيها قرابة الـ 500 جمعية أهلية مما يبلور التعاون الكبير بين الحكومة، ومنظمات المجتمع الأهلى في مصر من أجل خدمة المجتمع ومواجهة تحديات كبيرة في كثير من القرى بالمحافظات.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن حياة كريمة خلقت نوعا جديدا من التعاون بين الدولة والجمعيات الأهلية، كما قدمت نموذجا جيدا لمفهوم حقوق الإنسان، فالأمر لا يتعلق بالحريات فقط، بل تعلق بتوفير مستوى معيشة أفضل وخدمات أكثر جودة لكثير من المواطنين.