شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": إدراج مراكز الشباب في حياة كريمة خطوة مهمة.. ونائبات يطالبن بتمثيل للمرأة بالمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بمبادرة حياة كريمة التي تضمن إنشاء مراكز شباب في القري المحرومة، مطالبين بإعادة النظر في نماذج مراكز الشباب التي يتم تصميمها في المرحلة ﻿الأولي للمبادرة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية .

وأكد النائب محمود حسين، أن الزيارة أكدت التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث حرص محافظا البحيرة والاسكندرية، علي مرافقة اللجنة وتبادل وجهات النظر لحل مشاكل المواطنين .

وأشار رئيس اللجنة، إلي أنه تناقش مع وزير الشباب، بشأن وجود نموذج واحد لبناء مراكز الشباب في المرحلة الأولي ضمن حياة كريمة، واقترح علي الوزير تقديم 3 نماذج بدلا من النموذج الحالي الذي أبدى النواب عدة ملاحظات عليه .

وأضاف حسين، أن ما تم إنجازه في مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، تفخر به مصر كلها، لافتا إلي أنه طالب رئيس الوزراء بإنشاء مركز شباب في كل قرية محرومة ضمن المبادرة الرئاسية .

من جانبها، طالبت النائبة آية مدني، عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح بوجود تمثيل للمرأة في انتخابات مراكز الشباب، لافتة إلي أن الزيارة التي قامت بها اللجنة لمحافظة البحيرة كشفت عدم وجود أي تمثيل للمرأة في مجالس الإدارات، قائلة: "إنحاز للمرأة ويجب تمثيلها".

وأشارت إلى أنها استمعت لعدد كبير من أهالي محافظة البحيرة، خلال الجولة التي قامت بها اللجنة، واشتكوا من عدم تواجد الشباب في مراكز الشباب، متابعة: "ما شهدناه في مراكز شباب البحيرة من تواجد مكثف للشباب كان أشبه بالأفلام العربية، فذلك الحضور الكثيف لم ينقل الصورة الحقيقية".

وهو ما اتفقت معها فيه النائبة هادية حسني ، عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، التي أكدت أن وجود عنصر نسائي في مراكز الشباب يساعد علي جذب السيدات لمراكز الشباب خاصة أنها ستضع مقترحات تساعد في خدمتهن .

وفي السياق، ذاته اتفقت النائبتين سلمي مراد وولاء عبدالفتاح علي أهمية تمثيل المرأة في مجالس إدارات مراكز الشباب .