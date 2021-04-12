شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب": إدراج مراكز الشباب فى مبادرة "حياة كريمة" خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمبادرة حياة كريمة التى تضمن إنشاء مراكز شباب فى القرى المحرومة، مطالبين بإعادة النظر فى نماذج مراكز الشباب التى يتم تصميمها فى المرحلة ﻿الأولى للمبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتى البحيرة والإسكندرية.

وأكد النائب محمود حسين، أن الزيارة أكدت التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث حرص محافظا البحيرة والاسكندرية، على مرافقة اللجنة وتبادل وجهات النظر لحل مشاكل المواطنين.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تناقش مع وزير الشباب، بشأن وجود نموذج واحد لبناء مراكز الشباب فى المرحلة الأولى ضمن حياة كريمة، واقترح على الوزير تقديم ثلاث نماذج بدلا من النموذج الحالى الذى أبدى النواب عدة ملاحظات عليه.

وأضاف حسين، أن ما تم إنجازه فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، تفخر به مصر كلها، لافتا إلى أنه طالب رئيس الوزراء بإنشاء مركز شباب فى كل قرية محرومة ضمن المبادرة الرئاسية.

من جانبها، طالبت النائبة أية مدنى، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب بضرورة إجراء تعديل تشريعى يسمح بوجود تمثيل للمرأة فى انتخابات مراكز الشباب، لافتة إلى أن الزيارة التى قامت بها اللجنة لمحافظة البحيرة كشفت عدم وجود أى تمثيل للمرأة فى مجالس الإدارات، قائلة: يجب تمثيلها.

وأشارت إلى أنها استمعت لعدد كبير من أهالى محافظة البحيرة، خلال الجولة التى قامت بها اللجنة، واشتكوا من عدم تواجد الشباب فى مراكز الشباب، متابعة: "ما شهدناه فى مراكز شباب البحيرة من تواجد مكثف للشباب كان أشبه بالأفلام العربية، فذلك الحضور الكثيف لم ينقل الصورة الحقيقية".

وهو ما اتفقت معها فيه النائبة هادية حسنى، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب التى أكدت أن وجود عنصر نسائى فى مراكز الشباب يساعد على جذب السيدات لمراكز الشباب خاصة أنها ستضع مقترحات تساعد فى خدمتهن.

فى السياق، ذاته اتفقت النائبتين سلمى مراد وولاء عبدالفتاح على أهمية تمثيل المرأة فى مجالس إدارات مراكز الشباب.