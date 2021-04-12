بالفيديو والصور.. أهالي كفرالشيخ يؤدون أول صلاة تراويح بمسجد الدسوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أدى أهالي مدينة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك، بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

أم المصلين في صلاة العشاء الشيخ حاتم فوزي البري، إمام وخطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، فيما أم الشيخ بشير محمدي عبدالعزيز، إمام وخطيب المسجد، المصلين في صلاة التراويح.

وشهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي خلال صلاتي العشاء والتراويح إجراءات احترازية ووقائية، مع مراعات التباعد بين المصلين، وفق توجيهات الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.