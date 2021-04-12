مصلحة السجون تهدد بإرغام نافالني على الطعام

قال فريق أليكسي نافالني إن مصلحة السجون الروسية تهدد بإرغام المعارض الروسي المسجون على تناول الطعام بعدما فقد 8 كيلو جرامات من وزنه منذ أن باشر إضرابا عن الطعام. وجاء على حساب الفريق الرسمي «إنه يزن 77 كلج»، مؤكدا خسارته وزنا منذ أن بدأ إضرابه عن الطعام في 31 مارس. وكتب في تغريدة «بعدما أدركت جدية الإضراب عن الطعام، تهدد المصلحة يوميا بإرغامه على تناول الطعام». يسمح القانون بإطعام السجين بالقوة في روسيا، ويمكن القيام بذلك عبر الفم أو الأنابيب، بينما مثل هذا العلاج يعده ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان نوعا من التعذيب. قد أعلن «نافالني»، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 31 مارس، أنه قرر الإضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقاله في المعسكر «رقم 2» بسجن «بوكروف»، الذي يعد أحد أكثر السجون تشددا. واتهم الناشط في مكافحة الفساد إدارة السجن بمنعه من استشارة طبيب، و«تعذيبه» عبر حرمانه من النوم.



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