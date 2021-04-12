رفض عزل هيئة المحلفين في قضية فلويد

رفض القاضي في قضية قتل جورج فلويد، طلب الدفاع بعزل هيئة المحلفين الاثنين، في صباح اليوم التالي لوفاة رجل أسود أثناء توقف مرور، مما أثار اضطرابات في إحدى الضواحي خارج مينيابوليس. وجاء الطلب من محامي الضابط السابق ديريك شوفين، حيث جادل محامي الدفاع إريك نيلسون، بأن هيئة المحلفين يمكن أن تتأثر باحتمالية ما قد يحدث نتيجة لحكمهم. وقال القاضي بيتر كاهيل إنه لن يعزل هيئة المحلفين حتى يوم الاثنين المقبل، حيث يتوقع أن تبدأ المرافعات الختامية. حيث دخلت محاكمة ضابط شرطة سابق في مينيابوليس، متهمًا بوفاة جورج فلويد أسبوعها الثالث يوم الاثنين، مع اقتراب الولاية من نهاية قضية مبنية على شهادات الشهود الحارقة، والرفض الرسمي لضبط الرقبة وشهادة الخبراء أرجعت وفاة فلويد إلى نقص الأكسجين.



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