جوتيريش يقترح حلاً لخفض تفاوت توزيع لقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، اقتراحاً لخفض التفاوت الصارخ في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد بين الدول.

وحث جوتيريش، خلال اجتماع للمنظمة الدولية حول تمويل التنمية، الحكومات على دراسة فرض ضريبة على الأغنياء الذين جنوا الكثير من الأموال أثناء الجائحة.

وأبلغ جوتيريش الاجتماعا أنه «يجب علينا أن نتأكد من أن الأموال تذهب إلى حيث تكون الحاجة ماسة إليها. أحدث التقارير تشير إلى قفزة قدرها خمسة تريليونات دولار في ثروة أكثر الأغنياء في العالم في العام المنصرم».

وقال «أحث الحكومات على دراسة ضريبة تضامن أو ثروة على أولئك الذين ربحوا أثناء الجائحة، لتقليل التفاوتات الصارخة».

وأضاف جوتيريش مجدداً أن مجموعة العشرين للدول الغنية والاقتصادات الناشئة الكبرى ينبغي أن تمدد تعليق مدفوعات خدمة الديون إلى عام 2022 وأن توسعه لمساعدة كل من الاقتصادات النامية والمتوسطة الدخل على التعافي من الجائحة.

وأوضح «لكننا نحتاج إلى أن نذهب إلى أبعد من تخفيف عبء الديون... نحن في حاجة ماسة إلى تعزيز البنيان الدولي للديون لإنهاء الدورات المميتة لموجات الديون، وأزمات الدين العالمية وعقود مفقودة».

وكرر جوتيريش أيضاً دعوته لجعل لقاحات كوفيد-19 متاحة لكل الدول، ودعا إلى مزيد من الأموال لضمان تمويل كامل لمشروع «كوفاكس» لتوزيع اللقاحات.

وأشار إلى أن النظام متعدد الأطراف أظهر فشلاً حتى الآن في مسعى توزيع اللقاحات، قائلاً: «10 دول فقط في أرجاء العالم تشكل نحو 75 بالمئة من التطعيمات العالمية».