بالفيديو.. بلينكن يهنئ المسلمين بشهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 10:16 مساءً

هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول شهر رمضان.

ونشر الوزير على صفحته الرسمية في تويتر مقطع فيديو قدم من خلاله بالصوت والصورة تهانيه للمسلمين.

وقال بلينكن إن “رمضان هو شهر الدعاء والخير والصدقة والصوم” وأشار إلى أن المسلمين سيحيون هذه السنة أيضا شهر الصيام بطرق مختلفة بسبب الجائحة.

وقال: “الكثير سيحيون رمضان بالاجتماع افتراضيا بسبب الوباء” لكنه نوه أنه بالرغم من عدد الذين فقدتهم الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن البلاد شهدت كذلط “قصصا للأمل في وجه الوباء” على حد تعبيره.

بلينكن لفت إلى أن كثيرا من المسلمين في الولايات المتحدة، واجهوا الوباء على الخطوط الأمامية وقال: “نحن مدينون لكل من ضحى منهم ولايزال يضحي حتى الآن”.

وأكد كذلك على أن الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقاتها مع الدول المسلمة من خلال قنصلياتها وسفاراتها.

وختم بالقول “لكل هؤلاء أتمنى رمضان مبارك”.