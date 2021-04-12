ردا على العقوبات … إيران تعلق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت إيران، مساء اليوم الإثنين، تعليق ”أي حوار حول حقوق الإنسان“ مع الاتحاد الأوروبي و“التعاون الناتج من هذا الحوار“.

وأورد بيان للخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء اتخذ ردا على إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران، موضحا أن تعليق التعاون يشمل خصوصا ”الإرهاب و(مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين“.