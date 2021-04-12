الملك سلمان: ندعو المسلمين لنبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.

وقال في كلمة بمناسبة شهر رمضان ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي “إن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا”.

كما أضاف “نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح”.

وتابع “نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين”.

وكانت قيادة قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، أعلنت اليوم، أنه تمت الموافقة على شروط محددة لضمان سلامة المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء محمد الأحمدي مساعد قائد قوات أمن العمرة في مؤتمر صحافي “حققنا نجاحات كبيرة العام الماضي”، كاشفاً عن خطة أمنية للمسجد الحرام تتمثل بعدم السماح بالوصول إلى الحرم المكي بدون تصريح، مع رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة.