أوستن: حريصون على أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، على حرص الولايات المتحدة على “أمن إسرائيل”، ودعمها لـ “ضمان استمرار تفوق إسرائيل في المنطقة”.

من جانبه قال نتانياهو إن “إيران تمثل التهديد الأكبر في الشرق الأوسط”، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لطهران بالحصول على أسلحة نووية لتنفيذ سياستها في المنطقة.

ووصل أوستن، الأحد، إلى إسرائيل في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى، للبحث في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل.

وزار أوستن قاعدة “نفاطيم” الجوية حيث أكد خلال كلمة له هناك أن الولايات المتحدة تدعم مبادرات التطبيع، وأنها ستقدم المساعدة في هذا الجانب من خلال العلاقات الجيدة التي تتمتع فيها واشنطن مع كثير من الدول العربية والمسلمة

كما تطرق لاتفاق إبراهيم التي نتج عنه اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية العام الماضي.

وتأتي زيارة أوستن بعد أيام على انطلاق محادثات ممثلي الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي بفيينا، لحث الولايات المتحدة على العودة إليه، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى طمأنة إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي.