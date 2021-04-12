الارياني يدين اختطاف مليشيا الحوثي للفنانة انتصار الحمادي

محمد الفلاح - الإثنين 12 أبريل 2021

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني بأشد العبارات جريمة قيام مليشيا الحوثي الارهابيالمدعومة من ايران باختطاف الفنانة انتصار الحمادي واثنتين من رفيقاتها "ياسمين الناشرى، يسرى" اثناء توجهها لتصوير مسلسل رمضاني، واخفائهن قسريا في أحد معتقلاتها الخاصة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء منذ شهر دون توجيه اي تهم.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الجريمة النكراء التي تأتي بعد إعلان مليشيا الحوثي الارهابية مصرع احد قياداتها المشمولة بعقوبات دولية المدعو (سلطان زابن)، تؤكد ان جرائم الاختطاف التي ترتكبها المليشيا بحق النساء في مناطق سيطرتها ليست سلوك فردي، وإنما نهج تقف خلفه وتديره شبكات منظمة للتنكيل بالنساء اليمنيات.

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الدولي والأمريكي لليمن ومنظمات حماية المرأة لإدانة صريحة للجريمة، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لإطلاق المختطفات فورا، ووقف حملات إستهداف النساء وابتزازهن، وإطلاق كافة المغيبات في معتقلاتها السرية دون قيد او شرط.