الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية غرب مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدما ميدانيا هاما في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب، حيث سيطر على مواقع استراتيجية كانت تستخدمها مليشيا الحوثي لقصف الأحياء السكنية.

وبحسب موقع "سبتمبر نت" فإن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية شنوا فجر الإثنين هجوماً عنيفاً تمكنوا خلاله من استعادة مواقع مهمة في منطقة المشجح كانت تتمركز فيها المليشيات وتستخدمها لقصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.



وأضاف الموقع، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثي، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، حيث دمرت مدفعية الجيش عدداً من الأطقم الحوثية.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر عربتين و3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة، فيما استهدف بغارات أخرى تعزيزات المليشيا في خطوط الإمداد الخلفية.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، تشن مليشيات الحوثي هجوماً عنيفاً على محافظة مأرب، من عدة جهات، بهدف السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، إلا أن هجماتها فشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم.

وتسبب التصعيد بتفاقم الأزمة الإنسانية في مأرب، بعد تهجير أكثر من 16 ألف نازح، من مخيمات صرواح، غربي مأرب، وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التصعيد الحوثي، داعية الأطراف لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات.