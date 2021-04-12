شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا دور لنا في الهجوم على «نطنز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفى البيت الأبيض اليوم (الإثنين)، وجود أي علاقة للولايات المتحدة بالهجوم الذي استهدف منشأة نطنز الإيرانية فجر أمس (الأحد)، وقال إن واشنطن تركز على المباحثات الدبلوماسية هذا الأسبوع بشأن الاتفاق النووي.

وأفادت مصادر أمريكية أن واشنطن لم تتخذ أي إجراءات خاصة بعد العملية لحماية الجنود والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف المصدر، أنه لا مخاوف محددة لدى الأمريكيين من استهداف الإيرانيين للجنود أو المصالح الأمريكية في المنطقة.