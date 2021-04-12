شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية تقنن رسمياً أوضاع 1882 كنيسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : ”الخليج 365”: وافقت الحكومة المصرية، الاثنين، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ليصل بذلك العدد الإجمالي للكنائس التي تم تقنينها رسمياً في مصر إلى 1882 كنيسة. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس بحضور وزير العدل عمر مروان ، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ووزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، ومسؤولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً ، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1882 كنيسة ومبنى تابعاً.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن مصطفى مدبولي طالب خلال الاجتماع بالإسراع في أعمال وإجراءات تقنين أوضاع الكنائس المتبقية، كما طلب من وزير التنمية المحلية تقديم تقرير في الاجتماع المقبل عن الكنائس، التي تمت مطالبتها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حفاظاً على أرواح مرتاديها.