شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تُثبت عقوبة حمدالله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفع عقوبة الإيقاف المؤقت بحق مهاجم نادي النصر عبد الرزاق حمدالله، الصادر عن لجنة الانضباط، وقررت تثبيت العقوبة إلى حين الانتهاء من دراسة وقائع مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وصادرت اللجنة رسوم الاستئناف، وأشارت إلى عدم قبوله. وكانت لجنة الانضباط، أصدرت، الأحد، قراراً بوقف حمدالله 15 يوماً إلى حين الانتهاء من دراسة حالة انضباطية وقعت في مباراة مصف نهائي كأس الملك.

وأشار قانونيون إلى أن إيقاف لجنة الانضباط للمهاجم المغربي لن يحرم الأخير من مشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا التي تنطلق الأربعاء، ويستضيف فيها النصر المجموعة الرابعة.

على صعيد متصل، أبعد النصر مهاجمه فراس البريكان من مقر معسكر الفريق بعدما تبينت إصابته بفيروس كورونا، وعين أصفر العاصمة الروماني فلورين مدرباً مؤقتاً في مباراته أمام الوحدات، الأربعاء، إلى حين وصول المدرب الجديد البرازيلي مانو مينيز الذي يتوقع وصوله الثلاثاء، وخضوعه لكشف فيروس كورونا قبل السماح له بتدريب الفريق الأصفر.