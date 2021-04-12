شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان لتأكيد الإنجاز أمام البايرن في دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون الفرصة متاحة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لإقصاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بايرن ميونيخ الألماني، عندما يستقبله الثلاثاء في إياب ربع النهائي بعدما أسقطه على أرضه 3-2 ذهاباً.

يحتاج الفريق الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الفريق البافاري (صفر-1)، إلى نجوع كيليان مبابي صاحب هدفين ذهاباً والبرازيلي نيمار (تمريرتان حاسمتان)، أغلى لاعبَين في العالم، بالإضافة إلى اليد الحديد لحارسه الكوستاريكي كيلور نافاس، لإقصاء البافاري من دور الثمانية.

وكشف فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ذهاباً عن دفاع قوي وتضحية من جميع أفراده، في محاولة لبلوغ نصف الثاني للعام الثاني توالياً.

وبحال تأهل سان جيرمان، سيكون الثالث لفريق العاصمة في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال، كما ستكون المواجهة ثأرية بعدما حرمه بايرن فرصة إحراز اللقب القاري الأول الموسم الماضي في لشبونة.

وتفتقد كتيبة المدرب هانزي فليك لعدة لاعبين مصابين على غرار الهداف الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب الوسط الفرنسي كورنتان توليسو والمدافع نيكلاس زوله، فيما أصيب سيرج جنابري والإسباني مارك روكا بفيروس كورونا ويحوم الشك حول مشاركة الفرنسي لوكاس هرنانديز وليون غوريتسكا.

وفي الجانب الآخر، يغيب عن سان جيرمان المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والظهير لايفين كورزاوا، ويحوم الشك حول القائد البرازيلي ماركينيوس، صاحب الهدف الثاني في مباراة الذهاب قبل خروجه لإصابة في عضلات فخذه.

وفي مباراة ثانية، وكما استضافت إشبيلية، مباراة الذهاب بين تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي، ستستضيف لقاء الإياب بسبب قيود السفر الخاصة بجائحة كورونا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز «البوز» بهدفي ماسون مونت وبينجامين تشايلويل، وتبدو مهمة بورتو صعبة، إذ يتعين عليه الفوز بثلاثية للتأهل أو تسجيل هدفين على الأقل لمعادلة النتيجة والوصول للوقت الإضافي.