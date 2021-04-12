شكرا لقرائتكم خبر عن معايير اختيار قرى "حياة كريمة" لتغيير وجه الريف المصرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على تنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية ليصل عددهم لـ 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل بواقع 175 مركز موزعة على 20 محافظة.

وتتمثل المعايير، حسب تصريحات مسبقة لوزارة التنمية المحلية، التي تم الاختيار علي أساسها، أن يضم المركز أفقر قري، وعدد القري الأكثر فقرا في المركز، ونسبة المرأة المعيلة، ونسبة الأمية، ونسبة التغطية للصرف الصحي، وعدد القري المصدرة للهجرة، نسبة السكن والمؤهل منه وغير مؤهلة.

وبجانب تطوير القطاعات المختلفة بالقرى، سيتم العمل على إنشاء مجمعات خدمية ، ويجري تنفيذ مشروعات في قطاعات التعليم والصحة بكافة القرى المستهدفة وبإجمالي حوالي 2000 مشروع كما يجري تنفيذ 317 مجمع خدمات حكومية بواقع مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية ، ويشمل المجمع خدمات البريد، الوحدة المحلية / المجلس المحلي ، التضامن الاجتماعي ، التموين ، الشهر العقاري ، السجل المدني ، كما سيتم انشاء مجمع للخدمات الصحية، مجمع للخدمات الأمنية ، مجمع للخدمات الزراعية في كل وحدة محلية قروية.