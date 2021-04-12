شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة وشعب السودان بحلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

ومن جانيه، أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسى، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.