شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعد جدولا لتواجد أعضاء مجلس الصحفيين داخل النقابة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن تواجد يومى لإثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بشكل يومي داخل مقر النقابة، للتواصل المباشر والسريع لأي أزمات، مضيفا أن هذا جزء من المسؤولية الجماعية، منهم يومين للنقيب. ويذكر أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، قرر خلال اجتماعه الذى يعقده الآن تشكيل لجنة للمرأة.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قال إنه سيقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة اأخرى بالمؤسسات الصحفية القومية، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها، ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف ضياء رشوان فى تصريحات صحفية له، أنه سيكون هناك حوارا بناء أيضا مع الجهات الرسمية، لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث، مستطردا: "حق مندوبى الصحف فى الحصول على المعلومات بيسر".

وذكر ضياء رشوان نقيب الصحفيين: أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية حق انتفاع، وتراكمت الديون علينا حتى بلغت 49.5 مليون جنيه، والنقابة قامت بدفع مليون و300 ألف جنيه فقط حتى الآن، ومحافظ الإسكندرية تلقى توجيهاً من مجلس الوزراء بتحفيض الديون للنقابات بنسبة 50٪؜، وتم تفعيل ذلك بالفعل، متابعا:" وبالتالي تم إنقاذ الأرض ومتبقي علينا 19 مليون جنيه، ولكن لابد أيضا من الاستفادة من هذه الأرض كمشروع نادي بحري للصحفيين مع ضخ عائد شهري لا يقل عن 200 ألف جنيه، لسداد حق الانتفاع على الأقل، وإلا أن يكون لا داعي من وجود الأرض بالأساس".





واستطرد: "سنقوم بمشاركة إحدى الشركات الخاصة والمتخصصة مع إحدى الجهات الرئيسية في الدولة وستكون المحافظة شريكا معنا بحيث تكون غطاء قانوني كبير، بإنشاء هذا النادي مع تمتع الصحفيين بمميزات عينية وخصومات تصل لنسبة كبيرة".

وذكر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن النقابة تتكبد شهريا من 90 لـ 250 ألف جنيه فواتير شهرية للكهرباء، لذا كان لابد من التفكير في عمل محطة طاقة شمسية، فوق مبنى النقابة، وأن وزيرة البيئة وافقت على تمويل محطة الطاقة الشمسية بالكامل، دون أن تتحمل النقابة أية مبالغ، باعتبار أنها ستُساهم في الحفاظ على البيئة، وأنه في غضون فترة قصيرة، سيتم إنشاء المحطة بالكامل، وستكون على ارتفاع 8 أمتار من الدور الثامن للنقابة، ولن تؤثر على مطعم النقابة، موضحا أن المحطة تبلغ تكلفتها 5.8 مليون جنيه.