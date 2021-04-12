شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقائق الالكترونية" تهدد الأمن القومي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن اجتماعا في البيت الأبيض اليوم الاثنين حول نقص في رقائق أشباه الموصلات من غير المتوقع أن يؤدي على الفور إلى قرار أو إعلان بشأن ما يجب عمله حيال ذلك النقص الذي وصفته بأنه مسألة تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وأبلغت ساكي الصحفيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يستمع مباشرة إلى الشركات المتأثرة بنقص الرقائق الالكترونية.

وأضافت أن البيت الأبيض يريد أن يعمل عن كثب مع الصناعة لمنع حدوث نقص في الرقائق الالكترونية في المستقبل.