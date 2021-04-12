شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: إصابات ووفيات كورونا تواصل الارتفاع للأسبوع السابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم ارتفعت بشكل حاد للأسبوع السابع على التوالي، محذرة من أن الوباء في "مرحلة حرجة".

وأوضحت كبيرة خبراء كوفيد19- بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف في جنيف: "مسار هذا الوباء في الوقت الحالي، يتزايد بشكل مستمر".

وتابعت أنه تم في الأسبوع الماضي تسجيل 4ر4 مليون إصابة جديدة، ارتفاعا من حوالي 500 ألف حالة في هذا الوقت قبل عام.

وقالت كيركوف إن تسليم اللقاحات وإعطائها للمواطنين والذي لا يزال غير متساو إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم، لا تكفي لوقف تزايد حالات الإصابة. وحذرت "نحن في مرحلة حرجة من الوباء في الوقت الحالي".