واشنطن تنفي المشاركة في هجوم "نظنز النووية" بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في الهجوم على منشأة نظنز النووية الإيرانية الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس ، خلال مرافقته وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة جوية عسكرية في جنوبي إسرائيل، على أن هناك تفاهما كبيرا بين إسرائيل وأمريكا حول إيران.



وقال البيت الأبيض إن أمريكا تركز على المباحثات الدبلوماسية في فيينا بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 ، هذا الأسبوع .

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد شدد على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لعدم امتلاكها أسلحة نووية.

وقال جانتس، إنه "يجب مواصلة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل.

وردا على سؤال عما إذا كان أوستن أعرب عن أي غضب أو مخاوف بشأن الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية، قال "الجواب لا"، مضيفا :"نحن نعرف كيف نحافظ على تنسيقنا مع الأمريكيين".

واجتمع جانتس مع نظيره الأمريكي أمس واليوم الإثنين، وقال "لا يوجد شيء يمكن التفكير فيه ولم نناقشه."

وأعلنت إيران أن أضرارا طفيفة وقعت جراء انفجار منشأة نطنز الواقعة وسط البلاد.

وقال بهروز كمالوندي الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إن "انفجارا صغيرا" وقع في مصنع نطنز الإيراني لتخصيب اليورانيوم.

ويأتي تصريح المسؤول الإيراني متراجعا عن ما أعلنت عنه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، من تعرض منشأة نطنز النووية لتخريب نتيجة عمل "إرهابي".