تقرير يكشف انتهاك حقوق آلاف الطلاب بتركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير حقوقي، النقاب عن تعرض أكثر من 3 آلاف طالب في تركيا لانتهاكات حقوقية خلال 4 سنوات.

وبحسب تقرير صادر عن أكاديمية مؤسسة حقوق الإنسان التركية، حول الانتهاكات الموجهة للطلاب خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، فقد تعرض 3 آلاف و102 طالب لانتهاكات حقوقية أثناء ممارسة حريتهم في التعبير والاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات.

وأظهر التقرير أنه خلال تلك الفترة اعتقل نحو ألفي شخص، بسبب الأنشطة التي شاركوا فيها، وتمت إدانة 203 آخرين، وصدر ضد 152 منهم أحكاما يصل مجموعها لـ 506 سنوات وشهر واحد.

ولفت التقرير إلى إصابة 720 طالبًا نتيجة عنف الشرطة، وقتل 23 خلال الاجتماعات والمظاهرات التي شاركوا فيها.

وكانت الولايات العشر الأولى التي سجلت أعلى عدد من الانتهاكات، بحسب التقرير، هي أنقرة وإسطنبول وإزمير، وأنطاليا، وإسكي شهير، وأضنة، وديار بكر، ومرسين، وفان وكوجالي على التوالي.

وذكر التقرير أن 49% من انتهاكات الحقوق في الجامعة، هي انتهاكات للحق في التجمع والتظاهر، و37% منها كانت ضد حرية تكوين الجمعيات و14% ضد حرية التعبير.

يأتي التقرير في وقت تشهد تركيا احتجاجات طلابية مستمرة منذ مطلع العام الجاري، وتحديدًا في جامعة "البسفور" بمدينة إسطنبول، حيث يواصل الطلاب احتجاجاتهم على مدار أشهر رفضًا لتعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيسًا لجامعتهم من الموالين له، رغم أنه من خارج كادر الجامعة.

وقوبلت الاحتجاجات بقمع شديد من قوات الأمن ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.