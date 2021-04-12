شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة: تركيا معزولة.. وأردوغان «إخواني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو الرئيس رجب أردوغان بتبني سياسة خارجية «إخوانية بامتياز». وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري أن تركيا معزولة بسبب تلك السياسات «الإخوانية»، منتقدا علاقات بلاده مع دول الجوار. واعتبر في تصريحات نقلها موقع «تركيا الآن» اليوم (الإثنين) أن قطع تركيا علاقاتها مع مصر ضد الطبيعة، مؤكداً أن حزب العدالة والتنمية فقد قدرته على الحكم منذ عام 2015.

ودعا كليتشدار إلى ضرورة أن تتخلص تركيا من سلطة «الرجل الواحد» و«صانع القرار الوحيد». وعزا الأداء الاقتصادي البطيء لبلاده إلى سوء الإدارة الاقتصادية والمالية، إذ لا توجد سياسة نقدية أو مالية عقلانية ومنطقية، لكون صانع مختلف القرارات شخصا واحدا، في إشارة إلى أردوغان.

وشدد على أن تركيا باتت بحاجة إلى إصلاحاتٍ اقتصادية هيكلية، لكن لا يمكن تحقيق هذا الأمر في ظل الحكم الحالي، فالمستبدون لا يستطيعون استيعاب الديموقراطية، مؤكدا أن الحكومة التي يقودها أردوغان فقدت الثقة داخلياً وخارجياً.

وكان كليتشدار انتقد في تصريحات سابقة أمام كتلة حزبه البرلمانية في مارس الماضي افتعال بلاده المشاكل مع مصر، وتساءل: "لماذا افتعلت أنقرة المشاكل مع مصر؟ يجب أن نكون مع مصر".