شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الاشتباكات بين محتجين والشرطة الإيطالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

اشتبك محتجون مع الشرطة في العاصمة الإيطالية روما الاثنين للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تظاهر أصحاب مطاعم وشركات صغيرة بسبب استمرار قيود فيروس كورونا التي تسحق الاقتصاد.

وحاول نحو 200 محتج جاءوا من مختلف أنحاء إيطاليا، الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء ماريو دراجي لكن رجال شرطة مكافحة الشغب منعوهم.

ورشق بعض المحتجين الذين كانوا يرددون الهتافات صفوف الشرطة بالحجارة، كما أطلقوا عليها الألعاب النارية التي ملأت الشارع بالدخان.

وفرضت الحكومة قيوداً متكررة خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، في محاولة لاحتواء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 114 ألفاً في إيطاليا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا.