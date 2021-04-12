شكرا لقرائتكم خبر عن الدول التي أعلنت الثلاثاء غرة شهر رمضان رسمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – الخليج

أعلنت عدة دول عربية وإسلامية أن الاثنين 12/4/2021 هو المتمم لشهر شعبان، وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 13/4/2021 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وأن الاثنين 12/4/2021 هو المتمم لشهر شعبان.

وكانت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، أعلنت يوم الأحد، تجمعها الاثنين بعد صلاة المغرب، برئاسة سلطان سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحضور أعضاء اللجنة.

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة، متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

من جهتها أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين، أن يوم الثلاثاء 1/9/1442هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 13/4/2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .

وعقدت دائرة "الأهلة" في المحكمة العليا بالمملكة جلسة الاثنين للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1442هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله.

وقالت الدائرة: لأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (متفق عليه)، فإن الدائرة تقرر أن يوم الثلاثاء 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

كما أعلنت دول أخرى يوم الثلاثاء 13/4/2021 غرة شهر رمضان المبارك، وهي مصر، لبنان، العراق، اليمن، تونس، إلى جانب إندونيسيا، ماليزيا وتركيا.

