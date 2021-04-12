شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطالب بتحرك عالمي لتحقيق التكيف مع تغير المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أن أكثر ما يحتاجه العالم الآن هو التحرك نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف، عن طريق العمل على المزيد من إصلاحات السياسات، وحزم الاستثمار، لإظهار القيمة المضافة للتكيف، لأن هذا ليس واضحاً بقدر ما هو واضح للتخفيف.

وشددت، خلال مشاركتها الاثنين، في محادثة حول التحولات الخضراء الرئيسية، وهى واحدة من بين أربعة أحداث رئيسية تجري خلال اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،على ضرورة زيادة الوعي حول نهج التكيف، التي يمكن القيام بها للمجتمع المحلي، مؤكدة أن العامل الرئيسي لتحقيق ذلك هو النظر إلى النهج القائم على النظم البيئية، لأن ذلك لا يقتصر على معالجة تغير المناخ فحسب، بل يرتبط أيضاً بجوهر استدامة التنوع البيولوجي والأرض.

وتتضمن اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، عقد عدد من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية، وفعاليات متنوعة.

وشارك في المحادثة رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمبعوث الامريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، ودوق كامبريدج، الأمير وليام، ورئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ألوك شارما، والرئيس التنفيذي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، داميولا أغوينى، بالإضافة إلى مسؤولين كبار، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت فؤاد، خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية، ومنها التقليل من تلوث الهواء، من خلال الاتجاه نحو النقل النظيف، وتنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمواجهة مخاطر ظاهرة التغيرات المناخية، والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية. وحذرت الوزيرة من الآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتي ستتأثر أكثر من غيرها بتغير المناخ.