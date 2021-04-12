شكرا لقرائتكم خبر عن 970 مليون درهم توزيعات 20 شركة تأمين عن 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد قطاع شركات التأمين المدرجة في الأسواق المالية نشاطاً جيداً خلال العام 2020، سواء على صعيد الربحية المتحققة أو التوزيعات النقدية على المساهمين، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية في جميع دول العالم نتيجة جائحة «كورونا».

وتظهر البيانات المجمعة التي أصدرتها 20 شركة عاملة في القطاع أن قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت مجالس إدارتها بتوزيعها على المساهمين بلغت نحو 970 مليون درهم عن أرباح العام 2020.

وكانت أرباح شركات القطاع تجاوزت 1.8 مليار درهم خلال العام 2020 بنمو نسبته 16.7%، مقارنة مع أرباح العام 2019.

وقال جمال عجاج، الخبير المالي، إن توزيعات جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية فاقت التوقعات، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» على كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن قيمة توزيعات قطاع شركات التأمين على المساهمين كانت جيدة بشكل عام، مشيراً إلى أن استمرار الشركات في منح العوائد للمساهمين يعكس حرصها على المحافظة على سياسة ثابتة في مشاركة مستثمريها بما تحققه من أرباح بغض النظر عن ظروف العمل.

وتشكل الأرباح النقدية التي قررت شركات التأمين توزيعها على مساهميها نحو 3% من إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية حتى تاريخ 5 إبريل/نيسان الجاري، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 35 مليار درهم. (وام)