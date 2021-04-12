يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة المناخ على مستوى القادة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث تتطلع إدارته إلى إعادة ترسيخ نفسها على رأس الفريق العالمي للتصدي لتغير المناخ.

وسيكون هناك بالتأكيد كثير من النقاش حول محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والمركبات الكهربائية، ووظائف الطاقة النظيفة، لكن العالم لن يفي بالأهداف المناخية لاتفاقية باريس دون معالجة الانبعاثات الصادرة عن مصدر يراه البعض مفاجئاً، وهو «النظام الغذائي».

تُقدّر الدراسات الحديثة أن النظام الغذائي يسهم بنحو ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وتمثل كمية هذه الانبعاثات أكثر من احتراق أي وقود أحفوري فردي، بما في ذلك الفحم، والأرقام كبيرة حتى على المستوى المحلي.

تشكل انبعاثات النظام الغذائي في الولايات المتحدة حوالي 25% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وفي إندونيسيا، رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، يولّد النظام الغذائي أكثر من 70% من إجمالي الانبعاثات، في حين تُعتبر حصة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية المنسوبة إلى النظام الغذائي في الصين أقل من 20%، لكنها أكبر من حيث القيمة المطلقة مقارنة بأي بلد آخر، وتشكل ما يقرب من 5% من الانبعاثات العالمية.

عندما نفكر في النظام الغذائي يستحضر كثيرون صوراً لأطباقهم المفضلة، أو ربما مجرد وجبتهم التالية، لكن الأمر يتطلب سلسلة طويلة من الأحداث، وبنية تحتية عالمية متزايدة التعقيد لإيصال هذا الطعام إلى موائدنا. وانسداد قناة السويس الشهر الماضي، حيث تقطعت السبل بآلاف الماشية في رحلاتها عبر القارات، يؤكد شبكة الأنشطة المعقدة التي يُبنى عليها نظامنا الغذائي؛ إذ يتطلب الطعام الذي نأكله تجهيز الأرض للزراعة والثروة الحيوانية، وتصنيع الأسمدة، وإنتاج البلاستيك للتغليف، وتوزيع المنتجات والمشروبات على محلات السوبر ماركت، والتخلص من نفايات الطعام، والعديد من الخطوات المتداخلة في ما بينها، وكل خطوة منها تُولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والنظام الغذائي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة للعمل، مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة. من البنزين في الجرارات، إلى الغاز الطبيعي إلى محطات معالجة الأغذية، مروراً بالكهرباء للتخزين والتبريد وحتى عملية الطهي، وبالتالي، فإن نظام الغذاء العالمي مسؤول عما يقرب من 30% من إجمالي الطلب على الطاقة.

ونظراً لحجم كل هذه الانبعاثات، من المهم ليس فقط معالجة أزمة الوقود الأحفوري، ولكن إدارة النظام الغذائي بالكامل. نظام غذائي يحتاج إلى دعم سكان العالم الذين يقتربون من 9 مليارات شخص في غضون 15 عاماً.

الغذاء أمر حيوي لحياة الإنسان، ولكن يجب إدارة تأثيره في المناخ بشكل أفضل. نحن بحاجة إلى جهود محلية ودولية أقوى للحد من انبعاثات النظام الغذائي، وربما توفر القمة القادمة حول المناخ فرصة للعمل الجاد.

صحيفة «ذا هيل»